Грали другу симфонію Максима Березовського. Загалом це лише її друге виконання, оскільки спадок цього виконавця був втрачений. Про це заявив директор Київського симфонічного оркестру Олександр Зайцев.

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Також виконували аранжування всесвітньо відомого "Щедрика" в обробці Маршала Файна.

Виконання "Щедрика", дивіться відео:

Виступ розпочався о 9:40, а закінчився о 10:00, тобто тривав 20 хвилин.



Виступ оркестру / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Що відомо про Kyiv Symphony Orchestra

Це український державний колектив, який має 40-річну історію. Kyiv Symphony Orchestra називають оркестром із неформальним поглядом на класичну музику.

Концерти виконують як на Олімпійському, так і в Національній опері.

Дивіться відео, як виконували другу симфонію Максима Березовського:

Останнє пленарне засідання Ради

Парламентарі 17 грудня зібрались на останнє пленарне засідання цього року. Із річною підсумковою доповіддю виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, мають розглянути низку законопроєктів. Зокрема, про зміни до податкового кодексу щодо держпідтримки спорту, ініціатива про військову освіту та науку, а також про зміни щодо основ державної регіональної політики.