Грали другу симфонію Максима Березовського. Загалом це лише її друге виконання, оскільки спадок цього виконавця був втрачений. Про це заявив директор Київського симфонічного оркестру Олександр Зайцев.
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Також виконували аранжування всесвітньо відомого "Щедрика" в обробці Маршала Файна.
Виконання "Щедрика", дивіться відео:
Виступ розпочався о 9:40, а закінчився о 10:00, тобто тривав 20 хвилин.
Виступ оркестру / Фото Катерини Гаценко, 24 канал
Що відомо про Kyiv Symphony Orchestra
Це український державний колектив, який має 40-річну історію. Kyiv Symphony Orchestra називають оркестром із неформальним поглядом на класичну музику.
Концерти виконують як на Олімпійському, так і в Національній опері.
Дивіться відео, як виконували другу симфонію Максима Березовського:
Останнє пленарне засідання Ради
Парламентарі 17 грудня зібрались на останнє пленарне засідання цього року. Із річною підсумковою доповіддю виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, мають розглянути низку законопроєктів. Зокрема, про зміни до податкового кодексу щодо держпідтримки спорту, ініціатива про військову освіту та науку, а також про зміни щодо основ державної регіональної політики.