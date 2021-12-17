Запросити з доповіддю Шмигаля запропонував віцеспікер Ради Олександр Корнієнко. Голови фракцій підтримали таку пропозицію.

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Виступ Шмигаля

Найперше прем'єр подякував українським медикам та військовим. Він зауважив, що Україна заходить в новий рік в умовах коронавірусної кризи, а також війни.

Шмигаль відзначив також темпи вакцинації. Україна за рік закупила майже 40 мільйонів доз вакцин. Медицина, за словами Шмигаля, стане пріоритетом і у 2022 році – піднімуть зарплати медикам. Крім того, урядовець згадав про реформу екстренної медицини та програму "Доступні ліки".

Також політик звернув увагу на кількаразове підвищення та індексацію пенсій. Наступного року пенсії теж зростатимуть.

Шмигаль зауважив, що цього року підписали меморандум між урядом та місцевою владою про незбільшення тарифів. Він наголосив, що до кінця опалювального сезону тарифи не збільшуватимуться.

Особливим здобутком Шмигаль назвав цифровізацію. За рік кількість користувачів електронними послугами зросла з 50 до 60%

У 2021 році наростили обсяги нового озброєння та військової техніки – понад 3 тисячі зразків. ЗСУ отримали понад 3 тисячі основних зразків озброєння та військової техніки, 2 тисячі ракет, боєприпасів і засобів ураження різного призначення, 3,6 мільйона одиниць артилерійських пострілів. Для армії доставили нові безпілотники, розпочали будівництво "Корветів", розробляють ракетні комплекси.

У 2022 році збільшать фінансування на оборону до понад 320 мільярдів гривень.

За твердженням прем'єра, протягом 2020 – 2021 років оновили понад 10 тисяч кілометрів доріг.

Шмигаль наголосив на роботі над кількома безвізами з міжнародними партнерами: авіаційний, промисловий, митний, цифровий.

Окремо Шмигаль окреслив економічні здобутки. Важливо, що уряд продовжує співпрацю зі Світовим банком та МВФ.

Шмигаль звернув увагу й на підтримку бізнесу, який постраждав від карантину. Лише 16 грудня тестувальники програми "єПідтримка" отримали 500 мільйонів гривень.

Дивіться засідання Ради онлайн:

Що розглядатимуть на засіданні Ради

На засідання планують розглянути низку законопроєктів:

про зміни до податкового кодексу щодо державної підтримки сфери спорту №4577;

зміни до деяких законів щодо військової освіти та науки, №5641;

про стимулювання розвитку виноградарства в Україні № 2064;

зміни до Бюджетного кодексу України про зарахування акцизного податку щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, №5719.

про основи державної регіональної політики" №5323.

Крім цього, парламентарі зберуться ще й на позачергове засідання. Воно відбудеться теж 17 грудня. Мають розглянути питання про термінування застосування РРО для малого бізнесу.