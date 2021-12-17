Запросити з доповіддю Шмигаля запропонував віцеспікер Ради Олександр Корнієнко. Голови фракцій підтримали таку пропозицію.
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Виступ Шмигаля
Найперше прем'єр подякував українським медикам та військовим. Він зауважив, що Україна заходить в новий рік в умовах коронавірусної кризи, а також війни.
- Шмигаль відзначив також темпи вакцинації. Україна за рік закупила майже 40 мільйонів доз вакцин. Медицина, за словами Шмигаля, стане пріоритетом і у 2022 році – піднімуть зарплати медикам. Крім того, урядовець згадав про реформу екстренної медицини та програму "Доступні ліки".
- Також політик звернув увагу на кількаразове підвищення та індексацію пенсій. Наступного року пенсії теж зростатимуть.
- Шмигаль зауважив, що цього року підписали меморандум між урядом та місцевою владою про незбільшення тарифів. Він наголосив, що до кінця опалювального сезону тарифи не збільшуватимуться.
- Особливим здобутком Шмигаль назвав цифровізацію. За рік кількість користувачів електронними послугами зросла з 50 до 60%
- У 2021 році наростили обсяги нового озброєння та військової техніки – понад 3 тисячі зразків. ЗСУ отримали понад 3 тисячі основних зразків озброєння та військової техніки, 2 тисячі ракет, боєприпасів і засобів ураження різного призначення, 3,6 мільйона одиниць артилерійських пострілів. Для армії доставили нові безпілотники, розпочали будівництво "Корветів", розробляють ракетні комплекси.
- У 2022 році збільшать фінансування на оборону до понад 320 мільярдів гривень.
- За твердженням прем'єра, протягом 2020 – 2021 років оновили понад 10 тисяч кілометрів доріг.
- Шмигаль наголосив на роботі над кількома безвізами з міжнародними партнерами: авіаційний, промисловий, митний, цифровий.
- Окремо Шмигаль окреслив економічні здобутки. Важливо, що уряд продовжує співпрацю зі Світовим банком та МВФ.
- Шмигаль звернув увагу й на підтримку бізнесу, який постраждав від карантину. Лише 16 грудня тестувальники програми "єПідтримка" отримали 500 мільйонів гривень.
Дивіться засідання Ради онлайн:
Що розглядатимуть на засіданні Ради
На засідання планують розглянути низку законопроєктів:
- про зміни до податкового кодексу щодо державної підтримки сфери спорту №4577;
- зміни до деяких законів щодо військової освіти та науки, №5641;
- про стимулювання розвитку виноградарства в Україні № 2064;
- зміни до Бюджетного кодексу України про зарахування акцизного податку щодо реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, №5719.
- про основи державної регіональної політики" №5323.
Крім цього, парламентарі зберуться ще й на позачергове засідання. Воно відбудеться теж 17 грудня. Мають розглянути питання про термінування застосування РРО для малого бізнесу.