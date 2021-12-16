Під час пленарного засідання 243 нардепи схвалили "Постанову про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання № 6429.

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Згідно з документом, тиждень з 17 по 21 січня 2022 року буде тижнем роботи в комітетах. Однак, цілком ймовірно, що він перетвориться у додаткові 7 днів "канікул" для народних депутатів.

Останній пленарний тиждень шостої сесії буде з 25 до 28 січня 2022 року,

– додали у ВРУ.



Календарний план шостої сесії ВРУ / Дані Верховної Ради України

Плани Ради на майбутнє

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що вже у наступному році народні обранці зможуть голосувати за допомогою фейсайді (він же сканер обличчя) або відбитка пальця.

Для цього, звісно, необхідно переобладнати Верховну Раду, і зробити це можна лише під час тривалих канікул і скоріш за все влітку. Відбуватися все буде у два етапи: