Такое предложение поступило от представителя фракции "Голос", объединения "Справедливость" Романа Лозинского.

Стоит прочитать На войне цветов нет, – история хорватского разведчика, воевавшего за Украину

Виктор Гурняк погиб, спасая собратьев

В этот день 19 октября 2014 года на Луганщине, спасая своих собратьев, погиб Виктор Гурняк под псевдонимом "Гарт". Я бы попросил почтить минутой молчания украинского воина который отдал жизнь за Украину,

– сказал Лозинский.

Парламентарий напомнил, что Виктор – журналист, фотокорреспондент и пластун – не мог остаться в стороне от событий на востоке. Он пошел добровольцем на войну еще в 2014 году, хотя дома его ждали жена и дочь.

Нардепы инициируют законопроект о лишении званий коллаборантов

Лозинский отметил, что Герои – такие как Гурняк – стоят того, чтобы их чествовали. Однако есть ряд людей, удостоенных званий, которые являются моральными коллаборантами и признают оккупационные администрации. В парламенте зарегистрировали законопроект, который инициирует лишение званий и финансовой помощи таких лиц.

Смотрите видео из Верховной Рады:

Что известно о Викторе Гурняке: