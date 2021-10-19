Такое предложение поступило от представителя фракции "Голос", объединения "Справедливость" Романа Лозинского.
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Виктор Гурняк погиб, спасая собратьев
В этот день 19 октября 2014 года на Луганщине, спасая своих собратьев, погиб Виктор Гурняк под псевдонимом "Гарт". Я бы попросил почтить минутой молчания украинского воина который отдал жизнь за Украину,
– сказал Лозинский.
Парламентарий напомнил, что Виктор – журналист, фотокорреспондент и пластун – не мог остаться в стороне от событий на востоке. Он пошел добровольцем на войну еще в 2014 году, хотя дома его ждали жена и дочь.
Нардепы инициируют законопроект о лишении званий коллаборантов
Лозинский отметил, что Герои – такие как Гурняк – стоят того, чтобы их чествовали. Однако есть ряд людей, удостоенных званий, которые являются моральными коллаборантами и признают оккупационные администрации. В парламенте зарегистрировали законопроект, который инициирует лишение званий и финансовой помощи таких лиц.
Смотрите видео из Верховной Рады:
Что известно о Викторе Гурняке:
- Родился в 1987 году в Тернопольской области.
- Работал в СМИ, редактировал журнал "Пласта", активный участник и организатор пластовых событий.
- Вместе с женой и дочерью проживал во Львове.
- Со стартом АТО активно занялся волонтерской деятельностью.
- В июле 2014 года Виктор стал соучредителем военно-патриотической организации "Украинский легион", а в сентябре присоединился к "Айдару".
- Погиб 19 октября 2014 года под минометным обстрелом, когда вывозил раненых товарищей.
- В августе 2021 года удостоен звания Героя Украины посмертно.