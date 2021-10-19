Така пропозиція надійшла від представника фракції "Голос", об'єднання "Справедливість" Романа Лозинського.
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Віктор Гурняк загинув, рятуючи побратимів
В цей день 19 жовтня 2014 року на Луганщині, рятуючи своїх побратимів, загинув Віктор Гурняк під псевдо "Гарт". Я би попросив вшанувати хвилиною мовчання українського воїна який віддав життя за Україну,
– сказав Лозинський.
Парламентар нагадав, що Віктор – журналіст, фотокореспондент та пластун – не міг залишитись осторонь подій на Сході. Він пішов добровольцем на війну ще у 2014 році, хоча вдома на нього чекали дружина та донька.
Нардепи ініціюють законопроєкт щодо позбавлення звань колаборантів
Лозинський зауважив, що Герої – такі як Гурняк – варті того, щоб їх вшановували. Проте є низка людей, удостоєних звань, які є моральними колаборантами і визнають окупаційні адміністрації. У парламенті зареєстрували законопроєкт, який ініціює позбавлення звань та фінансової допомоги таких осіб.
Дивіться відео з Верховної Ради:
Що відомо про Віктора Гурняка:
- Народився у 1987 році на Тернопільщині.
- Працював у ЗМІ, редагував часопис "Пласту", активний учасник та організатор пластових подій.
- Разом з дружиною та донькою проживав у Львові.
- Зі стартом АТО активно зайнявся волонтерською діяльністю.
- У липні 2014 року Віктор став співзасновником військово-патріотичної організації "Український легіон", а у вересні доєднався до "Айдару".
- Загинув 19 жовтня 2014 року під мінометним обстрілом, коли вивозив поранених товаришів.
- У серпні 2021 року удостоєний звання Героя України посмертно.