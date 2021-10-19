Така пропозиція надійшла від представника фракції "Голос", об'єднання "Справедливість" Романа Лозинського.

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Віктор Гурняк загинув, рятуючи побратимів

В цей день 19 жовтня 2014 року на Луганщині, рятуючи своїх побратимів, загинув Віктор Гурняк під псевдо "Гарт". Я би попросив вшанувати хвилиною мовчання українського воїна який віддав життя за Україну,

– сказав Лозинський.

Парламентар нагадав, що Віктор – журналіст, фотокореспондент та пластун – не міг залишитись осторонь подій на Сході. Він пішов добровольцем на війну ще у 2014 році, хоча вдома на нього чекали дружина та донька.

Нардепи ініціюють законопроєкт щодо позбавлення звань колаборантів

Лозинський зауважив, що Герої – такі як Гурняк – варті того, щоб їх вшановували. Проте є низка людей, удостоєних звань, які є моральними колаборантами і визнають окупаційні адміністрації. У парламенті зареєстрували законопроєкт, який ініціює позбавлення звань та фінансової допомоги таких осіб.

Дивіться відео з Верховної Ради:

Що відомо про Віктора Гурняка: