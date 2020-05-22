В Раде нет группы Дубинского, – Разумков
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пояснил, что в парламенте нет законов против кого-то, в частности это касается закона о банках. А Александр Дубинский не работает в интересах Игоря Коломойского.
В парламенте должны быть законы, которые будут работать только на государство, сказал Разумков в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.
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Если мы говорим об аспектах, которые отражены в этом законе (речь идет про "антиколомойский" законопроект – 24 канал), там действительно есть вопросы. Я бы не связывал это с позицией Дубинского или кого-то из наших коллег. Нет так называемой группы Дубинского", – отметил спикер Рады.
На вопрос, чьи интересы защищал тогда Дубинский, когда выступал против "антиколомойского" законопроекта, он ответил: "Я думаю, что вам стоит задать этот вопрос Александру Дубинскому".
Но я уверен, что он не защищал чьи-то интересы, он отстаивал свою позицию. И он ее много раз обосновывал. И в этом также были рациональные зерна,
– добавил политик.
Смотрите полное интервью с Дмитрием Разумковым:
Что известно про "антиколомойский" закон
- Он получил такое название, потому что фактически имеет целью сделать невозможным возврат Игорю Коломойскому национализированного "Приватбанка".
- В первом чтении законопроект одобрили еще 16 апреля. После этого нардепы, которых связывают с олигархом Коломойским, подали более 16 тысячи поправок.
- Рада приняла закон о внесении изменений в регламент, чтобы избежать длительного рассмотрения важных законопроектов, которые блокируют правками.
- 13 мая парламент одобрил закон во втором чтении во время внеочередного заседания.
- 21 мая закон завизировал Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков.
Депутаты, которые внесли наибольшее количество поправок в "антиколомойский" законопроект:
- Антон Поляков (внефракционный, ранее исключили из фракции "Слуги народа") – 6 тысяч 33 правки;
- Виктор Бондарь (группа "За будущее") – 1 тысяча 911 поправок;
- Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 1 тысяча 781 правка;
- Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1 тысяча 689 поправок;
- Олег Дунда ("Слуга народа") – 1 тысяча 656 поправок;
- Сергей Демченко ("Слуга народа") – 1 тысяча 463 правки;
- Александр Дубинский ("Слуга народа") – 1 тысяча 199 правок.