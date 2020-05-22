В Раде нет группы Дубинского, – Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков пояснил, что в парламенте нет законов против кого-то, в частности это касается закона о банках. А Александр Дубинский не работает в интересах Игоря Коломойского.

В парламенте должны быть законы, которые будут работать только на государство, сказал Разумков в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Если мы говорим об аспектах, которые отражены в этом законе (речь идет про "антиколомойский" законопроект – 24 канал), там действительно есть вопросы. Я бы не связывал это с позицией Дубинского или кого-то из наших коллег. Нет так называемой группы Дубинского", – отметил спикер Рады.

На вопрос, чьи интересы защищал тогда Дубинский, когда выступал против "антиколомойского" законопроекта, он ответил: "Я думаю, что вам стоит задать этот вопрос Александру Дубинскому".

Но я уверен, что он не защищал чьи-то интересы, он отстаивал свою позицию. И он ее много раз обосновывал. И в этом также были рациональные зерна,

– добавил политик.

Смотрите полное интервью с Дмитрием Разумковым:

Что известно про "антиколомойский" закон

Он получил такое название, потому что фактически имеет целью сделать невозможным возврат Игорю Коломойскому национализированного "Приватбанка".

В первом чтении законопроект одобрили еще 16 апреля. После этого нардепы, которых связывают с олигархом Коломойским, подали более 16 тысячи поправок.

Рада приняла закон о внесении изменений в регламент, чтобы избежать длительного рассмотрения важных законопроектов, которые блокируют правками.

13 мая парламент одобрил закон во втором чтении во время внеочередного заседания.

21 мая закон завизировал Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков.

Депутаты, которые внесли наибольшее количество поправок в "антиколомойский" законопроект: