У Раді немає групи Дубінського, – Разумков
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков пояснив, що в парламенті немає законів проти когось, зокрема це стосується закону про банки. А Олександр Дубінський не працює в інтересах Ігоря Коломойського.
В парламенті мають бути закони, які працюватимуть лише на державу, сказав Разумков в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.
Більше читайте в інтерв'ю Чи розпустить Зеленський Раду вдруге: відверте інтерв'ю з Разумковим
Якщо ми говоримо про аспекти, які відображені у цьому законі (йдеться про "антиколомойський" закон – 24 канал), там дійсно є питання. Я б не пов'язував це з позицією Дубінського або когось з наших колег. Немає так званої групи Дубінського", – зазначив спікер Ради.
На запитання, чиї інтереси захищав тоді Дубінський, коли виступав проти "антиколомойського" законопроєкту, він відповів: "Я думаю, що вам варто поставити це запитання Олександру Дубінському".
Але я впевнений, що він не захищав чиїсь інтереси, він відстоював свою позицію. І він її багато разів обґрунтовував. І в цьому також були раціональні зернята,
– додав політик.
Дивіться повне інтерв'ю з Дмитром Разумковим:
Що відомо про "антиколомойський" закон
- Він отримав таку назву, бо фактично має на меті унеможливити повернення Ігорю Коломойському націоналізований "Приватбанк".
- У першому читанні законопроєкт схвалили ще 16 квітня. Після цього нардепи, яких пов'язують з олігархом Коломойським, подали понад 16 тисяч правок.
- Рада ухвалила закон про внесення змін до регламенту, аби уникнути тривалого розгляду важливих законопроєктів, які блокують правками.
- 13 травня парламент схвалив закон у другому читанні під час позачергового засідання.
- 21 травня закон завізував Володимир Зеленський і Дмитро Разумков.
Депутати, які внесли найбільше правок до "антиколомойського" законопроєкту:
- Антон Поляков (позафракційний, раніше виключили з фракції "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;
- Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;
- Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;
- Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;
- Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;
- Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;
- Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.