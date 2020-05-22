У Раді немає групи Дубінського, – Разумков

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков пояснив, що в парламенті немає законів проти когось, зокрема це стосується закону про банки. А Олександр Дубінський не працює в інтересах Ігоря Коломойського.

В парламенті мають бути закони, які працюватимуть лише на державу, сказав Разумков в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

Більше читайте в інтерв'ю Чи розпустить Зеленський Раду вдруге: відверте інтерв'ю з Разумковим

Якщо ми говоримо про аспекти, які відображені у цьому законі (йдеться про "антиколомойський" закон – 24 канал), там дійсно є питання. Я б не пов'язував це з позицією Дубінського або когось з наших колег. Немає так званої групи Дубінського", – зазначив спікер Ради.

На запитання, чиї інтереси захищав тоді Дубінський, коли виступав проти "антиколомойського" законопроєкту, він відповів: "Я думаю, що вам варто поставити це запитання Олександру Дубінському".

Але я впевнений, що він не захищав чиїсь інтереси, він відстоював свою позицію. І він її багато разів обґрунтовував. І в цьому також були раціональні зернята,

– додав політик.

Дивіться повне інтерв'ю з Дмитром Разумковим:

Що відомо про "антиколомойський" закон

Він отримав таку назву, бо фактично має на меті унеможливити повернення Ігорю Коломойському націоналізований "Приватбанк".

У першому читанні законопроєкт схвалили ще 16 квітня. Після цього нардепи, яких пов'язують з олігархом Коломойським, подали понад 16 тисяч правок.

Рада ухвалила закон про внесення змін до регламенту, аби уникнути тривалого розгляду важливих законопроєктів, які блокують правками.

13 травня парламент схвалив закон у другому читанні під час позачергового засідання.

21 травня закон завізував Володимир Зеленський і Дмитро Разумков.

Д епутати, які внесли найбільше правок до "антиколомойського" законопроєкту: