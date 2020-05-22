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У Раді немає групи Дубінського, – Разумков

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Разумков заявив, що групи Дубінського не існує
Разумков заявив, що групи Дубінського не існує / Колаж 24 каналу

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков пояснив, що в парламенті немає законів проти когось, зокрема це стосується закону про банки. А Олександр Дубінський не працює в інтересах Ігоря Коломойського.

В парламенті мають бути закони, які працюватимуть лише на державу, сказав Разумков в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

Більше читайте в інтерв'ю Чи розпустить Зеленський Раду вдруге: відверте інтерв'ю з Разумковим

Якщо ми говоримо про аспекти, які відображені у цьому законі (йдеться про "антиколомойський" закон – 24 канал), там дійсно є питання. Я б не пов'язував це з позицією Дубінського або когось з наших колег. Немає так званої групи Дубінського", – зазначив спікер Ради.

На запитання, чиї інтереси захищав тоді Дубінський, коли виступав проти "антиколомойського" законопроєкту, він відповів: "Я думаю, що вам варто поставити це запитання Олександру Дубінському".

Але я впевнений, що він не захищав чиїсь інтереси, він відстоював свою позицію. І він її багато разів обґрунтовував. І в цьому також були раціональні зернята,
– додав політик.

Дивіться повне інтерв'ю з Дмитром Разумковим: 

Що відомо про "антиколомойський" закон

  • Він отримав таку назву, бо фактично має на меті унеможливити повернення Ігорю Коломойському націоналізований "Приватбанк". 
  • У першому читанні законопроєкт схвалили ще 16 квітня. Після цього нардепи, яких пов'язують з олігархом Коломойським, подали понад 16 тисяч правок.
  • Рада ухвалила закон про внесення змін до регламенту, аби уникнути тривалого розгляду важливих законопроєктів, які блокують правками.
  • 13 травня парламент схвалив закон у другому читанні під час позачергового засідання.
  • 21 травня закон завізував Володимир Зеленський і Дмитро Разумков.

Депутати, які внесли найбільше правок до "антиколомойського" законопроєкту:

  1. Антон Поляков (позафракційний, раніше виключили з фракції "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;
  2. Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;
  3. Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;
  4. Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;
  5. Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;
  6. Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;
  7. Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.
Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини України Верховна Рада Дмитро Разумков Новини політики Приватбанк Ігор Коломойський Банки Дубінін Олександр Іванович
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