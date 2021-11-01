В Раде ответили, сколько нардепов болеют COVID-19

Всего в Верховной Раде коронавирусом болеют 30 человек. Среди них как народные депутаты, так и сотрудники аппарата парламента.

Это актуальная информация по состоянию на 1 ноября. Такой информацией на брифинге поделился спикер парламента Руслан Стефанчук.

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По словам чиновника, коронавирус подтвердили у 7 народных избранников. Кроме этого, заразился вирусом и 21 сотрудник аппарата Верховной Рады. При этом, никаких фамилий Стефанчук не называл.

В Раду хотят впускать только вакцинированных или с тестом

Еще в начале октября вице-спикер парламента Елена Кондратюк призвала пропускать в Раду только тех, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста. С такой инициативой она выступила на одном из согласительных советов. Речь идет не только о нардепах, но и о работниках аппарата, помощниках-консультантах и других посетителях, в частности – представителях СМИ.

В Киеве усилили карантин

Отметим, что 1 ноября в столице начали действовать жесткие карантинные ограничения. Большинство запретов касаются по большей части невакцинированных граждан или тех, кто не имеет свежего ПЦР-теста с отрицательным результатом. Новые правила охватывают практически все сферы жизни города – обслуживание, торговли, досуга, транспорта, образования и тому подобное. Правоохранители будут осуществлять рейды и составлять административные протоколы на нарушителей карантина.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 1 ноября / данные: Минздрав / инфографика 24 канала