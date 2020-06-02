Верховная Рада Украины 2 июня начала пленарную работу. Первое заседание парламентарии начали с минуты молчания, почтив память композитора Мирослава Скорика и депутатов Валерия Давиденко и Анатолия Матвиенко.

Минуту молчания в начале заседания объявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.

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Мирослав Скорик

Известный композитор умер 1 июня. Он удостоен званий народного артиста Украины, Героя Украины, был лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Будущий композитор родился в 1938 году во Львове. Он прожил 81 год, а за это время написал несколько музыкальных произведений, за которые его будут помнить еще долго.

Среди них опера "Моисей", "Мелодия", "Реквием" и многие-многие другие.



Мирослав Скорик / фото Общественного

Валерий Давиденко

Он был народным депутатом Украины действующего созыва. В парламент прошел по мажоритарному округу в Черниговской области.

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Давиденко нашли застреленным в собственном офисе. Все очень похоже на самоубийство, но полиция считает, что депутата могли убить или же побудить наложить на себя руки.



Валерий Давиденко / фото из его фейсбука

Анатолий Матвиенко

Он не был народным депутатом действующего созыва, но ранее провел в Верховной Раде 6 созывов, начиная с самого первого.

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До 1994-го он был парламентарием от "Коммунистической партии", впоследствии представлял "Народно-демократическую партию", "Блок Юлии Тимошенко", "Народную Украину" и "Блок Петра Порошенко".

Также Матвиенко успел поработать главой Винницкой областной государственной администрации и главой Совета министров АР Крым.



Анатолий Матвиенко / фото " Украина молодая"