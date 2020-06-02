В Раде почтили память композитора Скорика и депутатов Матвиенко и Давиденко: видео
Верховная Рада Украины 2 июня начала пленарную работу. Первое заседание парламентарии начали с минуты молчания, почтив память композитора Мирослава Скорика и депутатов Валерия Давиденко и Анатолия Матвиенко.
Минуту молчания в начале заседания объявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.
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Рада почтила память Скорика, Давиденко и Матвиенко: смотрите видео
Мирослав Скорик
Известный композитор умер 1 июня. Он удостоен званий народного артиста Украины, Героя Украины, был лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко.
Будущий композитор родился в 1938 году во Львове. Он прожил 81 год, а за это время написал несколько музыкальных произведений, за которые его будут помнить еще долго.
Среди них опера "Моисей", "Мелодия", "Реквием" и многие-многие другие.
Мирослав Скорик / фото Общественного
Валерий Давиденко
Он был народным депутатом Украины действующего созыва. В парламент прошел по мажоритарному округу в Черниговской области.
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Давиденко нашли застреленным в собственном офисе. Все очень похоже на самоубийство, но полиция считает, что депутата могли убить или же побудить наложить на себя руки.
Валерий Давиденко / фото из его фейсбука
Анатолий Матвиенко
Он не был народным депутатом действующего созыва, но ранее провел в Верховной Раде 6 созывов, начиная с самого первого.
К слову Умер экс-нардеп Анатолий Матвиенко: что известно
До 1994-го он был парламентарием от "Коммунистической партии", впоследствии представлял "Народно-демократическую партию", "Блок Юлии Тимошенко", "Народную Украину" и "Блок Петра Порошенко".
Также Матвиенко успел поработать главой Винницкой областной государственной администрации и главой Совета министров АР Крым.
Анатолий Матвиенко / фото " Украина молодая"