Верховна Рада України 2 червня розпочала пленарну роботу. Перше засідання парламентарі почали з хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять композитора Мирослава Скорика і депутатів Валерія Давиденка й Анатолія Матвієнка.

Хвилину мовчання на початку засідання оголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.

Важливо Помер Мирослав Скорик – відомий композитор і музикознавець

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Мирослав Скорик

Відомий композитор помер 1 червня. Він удостоєний звань народного артиста України, Героя України, був лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка.

Майбутній композитор народився у 1938 році у Львові. Він прожив 81 рік, а за цей час написав кілька музичних творів, через які його пам'ятатимуть ще довго.

Серед них опера "Мойсей", "Мелодія", "Реквієм" і багато-багато інших.



Мирослав Скорик / фото Суспільного

Валерій Давиденко

Він був народним депутатом України чинного 9 скликання. До парламенту пройшов по мажоритарному окрузі в Чернігівській області.

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Давиденка знайшли застреленим у власному офісі. Все дуже схоже на самогубство, але поліція вважає, що депутата могли вбити або ж спонукати накласти на себе руки.



Валерій Давиденко / фото з його фейсбуку

Анатолій Матвієнко

Він не був народним депутатом чинного скликання, але раніше провів у Верховній Раді 6 скликань, починаючи з самого першого.

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До 1994-го він був парламентарем від "Комуністичної партії", згодом представляв "Народно-демократичну партію", "Блок Юлії Тимошенко", "Народну Україну" і "Блок Петра Порошенка".

Також Матвієнко встиг попрацювати головою Вінницької обласної державної адміністрації і очільником Ради міністрів АР Крим.



Анатолій Матвієнко / фото "Україна молода"