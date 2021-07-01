В Раде на "слугу" Потураева набросилась с кулаками скандальная активистка: видео

В Верховной Раде 1 июля произошел несколько необычный инцидент. На "слугу народа" Никиту Потураева напала скандальная активистка Ирма Крат.

В кулуарах парламента нардеп общался с представителями СМИ. Во время одного из ответов на вопрос женщина начала отрицать слова Никиты Потураева и попыталась его ударить.

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Набросилась с кулаками

Сначала Крат пыталась ударить "слугу народа" голым кулаком, но он смог поймать руку активистки.

На этом она не остановились и применила свою сумочку, но эта попытка нанести вред тоже потерпела неудачу.

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