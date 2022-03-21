В Раде предлагают расширить перечень оснований для запрета политических партий

В Верховную Раду 17 марта внесли новый законопроект. Он предлагает увеличить перечень оснований для запрета политических партий в Украине.

Документ направлен на обеспечение эффективной государственной политики. Речь идет о сфере информационной безопасности.

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Законопроект будет противодействовать гибридной агрессии и пропаганде государства-агрессора, а также повысит судебные гарантии защиты прав и свобод человека в делах о запрете политических партий,

– говорится в сообщении.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон "О политических партиях в Украине" и расширить перечень оснований для запрета политсил.

Предложенные причины для запрета партий

Популяризации или пропаганды органов России, ее должностных лиц и организаций;

оправдание или признание оккупации территорий Украины.

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