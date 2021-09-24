О том, что за закон №5599 парламенту придется голосовать еще раз в сети сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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В проголосованном законе об олигархах допустили ошибки

100500 раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно еще одно голосование в Раде, чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут,

– отметил нардеп.

Он уточнил, что приняли сразу три поправки – 396,398,406, которые противоречат друг другу.

"Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона", – добавил Железняк. В этой статье говорится о том, как олигарх признается олигархом.

Таково решение комитета по нацбезопасности, обороне и разведке.



Текст решения комитета / Фото Ярослава Железняка

В то же время в телеграмме PavlovskyNews пояснили, что все произошло из-за невнимательности "слуги народа" Федора Вениславского. Он сначала голосовал в зале без карточки, а потом зачитывал правки, но не проверил, не противоречивы ли они. Кроме того, этот процесс должен был бы контролировать и первый вице-спикер Совета Руслан Стефанчук.

Закон об олигархах: коротко

В начале июня 2021 года Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады закон об олигархах. Он отметил, что у олигархов теперь будет два выхода – попасть под санкции или же прекратить незаконную деятельность.

Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне тогда подчеркнул, что олигархи в Украине имеют серьезное влияние на экономику, внешние и внутренние политические процессы.

1 июля народные депутаты предварительно поддержали президентский законопроект. А уже 23 сентября парламент окончательно поддержал документ.

Текст сообщения Ярослава Железняка:

Испанский стыд или "а мы же говорили !!!". Закон об олигархах 5599 будут переголосовывать.

Вот надо было так торопиться и гнать по беззаконию вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять!

100500 раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст. 131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут.

В чем проблема?

Учли одновременно 3-и (396,398,406) правки, противоречащие друг другу.

Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 Закона. Статья о том, как олигарх признается олигархом.

Еще раз. Вчера вытерли ноги о Регламент, чтобы на следующей неделе (или позже) снова выносить закон на голосование.