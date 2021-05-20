Соратника Медведчука, как и самого кума Путина, подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
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Если мы говорим о Козаке, то очевидно, я прогнозирую, будет заочное досудебное расследование, но для этого необходимо собрать четкий перечень доказательств, экспертиз. Поэтому я понимаю, что правоохранительные органы спешат медленно за этим кейсом,
– сказал Денис Монастырский.
Председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности добавил: "Однозначно, это дело будут рассматривать в высших судебных инстанциях и не только Украины, я имею в виду, в частности, Европейский суд по правам человека".
Где сейчас находится Козак
- Иван Баканов во время брифинга 11 мая сообщал, что Козак находится в России. По данным СБУ, пророссийский нардеп не планирует возвращаться в Украину.
- Со своей стороны Медведчук уверял, что его соратник, которого также подозревают в государственной измене, якобы лечится в Беларуси.
- В Верховной Раде сообщили, что официально Козак не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном.
Что известно о деле Козака
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения Медведчуку и Козаку в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
По данным следствия, Медведчук передавал данные о ВСУ через Козака России. Печерский суд Киева 13 мая куму Путина меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.