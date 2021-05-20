Соратника Медведчука, как и самого кума Путина, подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

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Если мы говорим о Козаке, то очевидно, я прогнозирую, будет заочное досудебное расследование, но для этого необходимо собрать четкий перечень доказательств, экспертиз. Поэтому я понимаю, что правоохранительные органы спешат медленно за этим кейсом,

– сказал Денис Монастырский.

Председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности добавил: "Однозначно, это дело будут рассматривать в высших судебных инстанциях и не только Украины, я имею в виду, в частности, Европейский суд по правам человека".

Где сейчас находится Козак