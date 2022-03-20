Пресс-служба Верховной Рады сообщила, что пока невозможно оценить реальный уровень ущерба, который война нанесла объектам природно-заповедного фонда. Продолжаются боевые действия.
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На территории Украины повсюду большое количество ракет, которые упали. Также известно о неразорвавшихся боеприпасах. Они составят потенциальную опасность для людей и окружающей среды на протяжении многих десятилетий.
Природные экосистемы страдают также из-за:
- фортификационного строительства;
- повреждений в результате взрывов;
- военного транспорта;
- пожаров;
- и др.
Больше всего страдает Природно-заповедный фонд вдоль Азово-Черноморского побережья, а также вдоль восточной и северной границ Украины.
Часть национальных парков – в зоне гуманитарного кризиса
Пресс-служба Верховной Рады сообщила, что часть национальных парков находятся в зоне гуманитарного кризиса. Сложная ситуация, в частности, в биосферном заповеднике Аскания-Нова, а также – национальных природных парках "Азово-Сивашский" и "Джарылгачский".
Однако слаженная работа волонтеров и общественных организаций помогает заведениям оперативно собрать средства для наиболее вопиющих нужд и осуществить первоочередную доставку кормов,
– говорится в сообщении.
Особенно сокрушительным последствиям подвергся региональный ландшафтный парк в Дергачевском районе Харьковской области "Фельдман-Экопарк". Местные животные погибают не только от полученных повреждений, но и от разрыва сердца.
В Раде напомнили, что, согласно I Протоколу Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, от государств, которые ведут войну, требуют защищать природную среду от "масштабных, долговременных и серьезных поражений".
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