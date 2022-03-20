Пресслужба Верховної Ради повідомила, що наразі неможливо оцінити реальний рівень шкоди, який війна завдала об'єктам природно-заповідного фонду. Тривають бойові дії.

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На території України всюди є велика кількість ракет, які впали. Також відомо про нерозірвані боєприпаси. Вони становитимуть потенційну небезпеку для людей та навколишнього природного середовища упродовж багатьох десятиліть.

Природні екосистеми страждають також через:

фортифікаційне будівництво;

пошкодження внаслідок вибухів;

військовий транспорт;

пожежі;

тощо.

Найбільше страждає Природно-заповідний фонд вздовж Азово-Чорноморського узбережжя, а також – вздовж східного і північного кордонів України.

Частина національних парків – у зоні гуманітарної кризи

Пресслужба Верховної Ради повідомила, що частина національних парків перебувають у зоні гуманітарної кризи. Складна ситуація, зокрема, у біосферному заповіднику Асканія-Нова, а також – національних природних парках "Азово-Сиваський" та "Джарилгацький".

Проте злагоджена робота волонтерів та громадських організацій допомагає закладам оперативно зібрати кошти для найбільш кричущих потреб та здійснити першочергову доставку кормів,

– мовиться у повідомленні.

Особливо нищівних наслідків зазнав регіональний ландшафтний парк у Дергачівському районі Харківської області "Фельдман-Екопарк". Місцеві тварини гинуть не тільки від отриманих ушкоджень, а й від розриву серця.

У Раді нагадали, що, відповідно до I Протоколу Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, від держав, які ведуть війну, вимагають захищати природне середовище від "масштабних, довготривалих і серйозних уражень".

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