Раде рекомендуют окончательно ликвидировать "Укроборонпром"
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект о реформировании "Укроборонпрома". Решение о рекомендации парламенту члены комитета одобрили единогласно.
Источник:"Слуга народу"
Говорится о законопроекте №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности". Комитет обсуждал его на заседании 14 мая.
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Председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич назвал это историческим решением.
Корпоратизация "Укроборонпрома" давно уже назрела. Мы должны двигаться вперед ради будущего нашего государства, наши Вооруженные силы должны быть оснащены лучшим вооружением и техникой,
– заявил Завитневич.
Заметим, соответствующий законопроект предусматривает преобразование госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество. На сайте "Слуги народа" подчеркнули, что такая реформа позволит своевременно и полноценно обеспечивать украинскую армию качественным оружием и техникой.
В политсиле назвали плюсы такого законопроекта:
- Государственные предприятия ОПК превратятся в акционерные общества.
- Предприятия смогут объединиться с отечественными и иностранными партнерами.
- Привлечение прямых, в том числе иностранных, инвестиций.
- Современные методы управления, которые обезопасят от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.
- Обновление предприятий Укроборонпрома на всех уровнях.
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