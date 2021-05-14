Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект о реформировании "Укроборонпрома". Решение о рекомендации парламенту члены комитета одобрили единогласно.

Говорится о законопроекте №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности". Комитет обсуждал его на заседании 14 мая.

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Председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич назвал это историческим решением.

Корпоратизация "Укроборонпрома" давно уже назрела. Мы должны двигаться вперед ради будущего нашего государства, наши Вооруженные силы должны быть оснащены лучшим вооружением и техникой,

– заявил Завитневич.

Заметим, соответствующий законопроект предусматривает преобразование госконцерна "Укроборонпром" в акционерное общество. На сайте "Слуги народа" подчеркнули, что такая реформа позволит своевременно и полноценно обеспечивать украинскую армию качественным оружием и техникой.

В политсиле назвали плюсы такого законопроекта: