Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт про реформування "Укроборонпрому". Рішення про рекомендацію парламенту члени комітету схвалили одноголосно.

Мовиться про законопроєкт №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності". Комітет обговорював його на засіданні 14 травня.

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Голова комітету, народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Завітневич назвав це історичним рішенням.

Корпоратизація "Укроборонпрому" давно вже назріла. Ми маємо рухатися вперед заради майбутнього нашої держави, наші Збройні сили мають бути оснащені найкращим озброєнням та технікою,

– заявив Завітневич.

Зауважимо, відповідний законопроєкт передбачає перетворення держконцерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство. На сайті "Слуги народу" наголосили, що така реформа дозволить своєчасно та повноцінно забезпечувати українську армію якісною зброєю і технікою.

У політсилі назвали плюси такого законопроєкту: