В зале Верховной Рады украинские и иностранные политики собрались 18 февраля. В частности в этот день запланирован час вопросов к правительству.

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В Раде выступил представитель польской делегации

В Верховной Раде выступила делегация Польши. В частности маршалок Сената Польши Томаш Гродский. Политик выступил с трибуны и обратился к присутствующим на украинском языке.

Политик заявил, что приезжал бы в Украину поддерживать друзей.

Есть такая пословица – друзья познаются в беде. Поэтому мы и прибыли сюда такой большой делегацией,

– заявил Гродский.

Политик заверил, что сделают все, что в силе сенаторов Верхней палаты польского парламента, чтобы никто не осмелился нарушать территориальную целостность и право украинского народа на самоопределение.

"Вы можете рассчитывать на нас как на проверенных друзей", – подытожил маршалок Сената Польши.

В Раде – час вопросов к правительству

В частности во время часа вопросов к правительству доклады подготовили:

министр финансов Сергей Марченко – об обеспечении финансирования вопросов, требующих неотложного решения;

министр обороны Алексей Резников – о ситуации на границах Украины, а также о состоянии комплектования Сил территориальной обороны ВСУ;

премьер Денис Шмыгаль – относительно состояния энергетической безопасности Украины.

Предварительно на сайте Рады говорилось, что час вопросов к правительству продлится с 10 до 12 часов.

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