Соответствующий проект постановления под номером 3938 уже опубликован на сайте парламента.

Интересно Должен ли Степанов уйти: самые громкие скандалы одиозного министра

Что известно о Максиме Степанове?

В 2017 – 2019 годах Степанов занимал должность губернатора Одесской области. За этот срок он запустил телемедицину, открыл крупнейший в стране центр нефрологии, создал "карты реперфузионных клиник" для пациентов с болезнями сердца по всей области.

Также он запустил дистанционное обучение для школьников из отдаленных сел и построил трассу Одесса – Рени. Впрочем, 10 апреля 2019 года Порошенко отстранил Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации. Официальной причины такого решения не было, зато разные политические силы подавали свою версию такого решения.

Интересно, что Максим Степанов сам рассказывал о том, что уже много лет дружит с Игорем Палицей. Игорь Палица – бывший глава Одесской ОГА и бизнес-партнер Игоря Коломойского.