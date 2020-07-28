В Раде зарегистрировали постановление об отставке Степанова: обвиняют в халатности
В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Депутаты из трех фракций и двух групп обвиняют его в некомпетентности и халатности.
Соответствующий проект постановления под номером 3938 уже опубликован на сайте парламента.
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Почему депутаты недовольны Степановым
- Сбор подписей в Раде за отставку Степанова начался еще в начале июня.
- Сейчас постановление поддержали 96 нардепов из фракций "Голос", "Слуга народа", "Европейская солидарность", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие".
- В "Голосе", выступившем с инициативой отставки Степанова, считают, что министр продемонстрировал непригодность для выполнения должностных обязанностей, некомпетентность и профессиональную небрежность.
- Нардепы обвиняют его в неспособности эффективно противостоять эпидемии COVID-19, срыве закупок жизненно необходимых лекарств для тяжелобольных, атаках на руководство Нацслужбы здоровья.
- Ранее в "Голосе" даже требовали возбудить против Степанова уголовное дело.
Как на эти упреки реагирует сам глава Минздрава
- Он называет себя неудобным министром. По его мнению, "некоторые представители "Голоса" в течение 3-4 лет убивали украинскую медицину, ведя над ней эксперимент".
- Вероятно, он имеет в виду медреформу под руководством Ульяны Супрун.
Что известно о Максиме Степанове?
В 2017 – 2019 годах Степанов занимал должность губернатора Одесской области. За этот срок он запустил телемедицину, открыл крупнейший в стране центр нефрологии, создал "карты реперфузионных клиник" для пациентов с болезнями сердца по всей области.
Также он запустил дистанционное обучение для школьников из отдаленных сел и построил трассу Одесса – Рени. Впрочем, 10 апреля 2019 года Порошенко отстранил Степанова с должности председателя Одесской облгосадминистрации. Официальной причины такого решения не было, зато разные политические силы подавали свою версию такого решения.
Интересно, что Максим Степанов сам рассказывал о том, что уже много лет дружит с Игорем Палицей. Игорь Палица – бывший глава Одесской ОГА и бизнес-партнер Игоря Коломойского.
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