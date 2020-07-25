Народные депутаты фракции "Слуга народа" не собирают подписи для проведения внеочередной сессии Верховной Рады. Скорее всего следующая сессия состоится уже в начале сентября.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

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У нас все депутаты отправились работать на округе, очень вдохновенно работают с избирателями и нам просто технически будет непросто собрать 150 подписей. Если говорить о необходимости, то она всегда есть,

– сказал Корниенко.

Он отметил, что кроме тех законопроектов, которые не успели рассмотреть в ходе очередной сессии парламента, есть и такие, которые заблокированы постановлениями и не могут вступить в силу. "Во-первых, история с тем, что затянулось рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе, который технически и хронологически выбил несколько десятков хороших законов из повестки дня – к ним можно возвращаться или думать, что делать с ними дальше",– рассказал председатель партии.

Первый заместитель председателя фракции также заявил, что в партии пока не идет процесс сбора подписей для проведения внеочередной сессии Верховной Рады.

Если говорить о каких-то датах, то я бы сейчас не называл конкретных дат. Конкретики по поводу этого у депутатов нет, сбора подписей нет, подписных листов нет – никакой процесс не идет,

– сказал Корниенко.

Что этому предшествовало

Правительство будет инициировать созыв внеочередной сессии Верховной Рады для ратификации соглашения с ЕС. Об этом заявил премьер Денис Шмигаль. Цель собрания – чтобы Украина получила 1,2 миллиарда евро от Евросоюза.

От нардепов нужна только высокая явка для ратификации меморандума о предоставлении макрофинансовой помощи. Если парламент все-таки соберется и проголосует, то Украина получит первый транш в 600 миллионов евро. А позже, после проведения реформ, поступит и остальные деньги.

Вероятнее всего, что заседание может состояться в 20-х числах августа.