Народні депутати фракції "Слуга народу" не збирають підписи для проведення позачергової сесії Верховної Ради. Скоріш за все наступна сесія відбудеться вже на початку вересня.

Про це заявив перший заступник голови фракції і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише "Інтерфакс-Україна".

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У нас всі депутати вирушили працювати на округу, дуже натхненно працюють з виборцями і нам просто технічно буде непросто зібрати 150 підписів. Якщо говорити про необхідність, то вона завжди є,

– сказав Корнієнко.

Він зазначив, що крім тих законопроектів, які не встигли розглянути в ході чергової сесії парламенту, є і такі, які заблоковані постановами і не можуть вступити в силу. "По-перше, історія з тим, що затягнулося розгляд законопроєкту про гральний бізнес, який технічно і хронологічно вибив кілька десятків хороших законів з порядку денного – до них можна повертатися або думати, що робити з ними далі,"– розповів голова партії.

Перший заступник голови фракції також заявив, що в партії наразі не йде процес збору підписів для проведення позачергової сесії Верховної Ради.

Якщо говорити про якісь дати, то я б зараз не називав конкретних дат. Конкретики з приводу цього у депутатів немає, збору підписів немає, підписних листів немає – процес ніякий не йде,

– сказав Корнієнко.

Що цьому передувало

Уряд ініціюватиме скликання позачергової сесії Верховної Ради для ратифікації угоди з ЄС. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Мета зібрання – аби Україна отримала 1,2 мільярда євро від Євросоюзу.

Від нардепів потрібна лише висока явка для ратифікації меморандуму про надання макрофінансової допомоги. Якщо парламент таки збереться і проголосує, то Україна отримає перший транш у 600 мільйонів євро. А пізніше, після проведення реформ, надійде і решта грошей.