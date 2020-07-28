У Верховній Раді зареєстрували постанову про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Депутати з трьох фракцій та двох груп звинувачують його в некомпетентності та недбальстві.

Відповідний проєкт постанови під номером 3938 вже опублікований на сайті парламенту.

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Збір підписів в Раді за відставку Степанова розпочався ще на початку червня.

Наразі постанову підтримали 96 нардепів з фракцій "Голос", "Слуга народу", "Європейська солідарність", а також депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра".

У "Голосі", що виступив з ініціативою відставки Степанова, вважають, що міністр продемонстрував непридатність для виконання посадових обов'язків, некомпетентність і професійну недбалість.

Нардепи звинувачують його в нездатності ефективно протистояти епідемії COVID-19, зриві закупівель життєво необхідних ліків для важкохворих, атаках на керівництво Нацслужби здоров'я. Раніше в "Голосі" навіть вимагали порушити проти Степанова кримінальну справу.

Зверніть увагу! Наразі інформації про позачергове засідання Верховної Ради немає. У фракції "Слуга народу" припускають, що наступна сесія парламенту відбудеться вже на початку вересня. Можливо тоді нардепи й розглянуть постанову про звільнення глави МОЗ.

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Він називає себе незручним міністром. На його думку, "деякі представники "Голосу" протягом 3-4 років вбивали українську медицину, запровадивши над нею експеримент".

Ймовірно, він має на увазі медреформу під керівництвом Уляни Супрун.

Що відомо про Максима Степанова? У 2017 – 2019 роках Степанов очолював посаду губернатора Одеської області. За цей термін він запустив телемедицину, відкрив найбільший в країні центр нефрології, створив "карти реперфузійних клінік" для пацієнтів з хворобами серця по всій області.



Також він запустив дистанційне навчання для школярів з віддалених сіл та побудував трасу Одеса – Рені. Втім, 10 квітня 2019 року Порошенко відсторонив Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації. Офіційної причини такого рішення не було, натомість різні політичні сили подавали свою версію такого рішення.



Цікаво, що Максим Степанов сам розповідав про те, що вже багато років товаришує з Ігорем Палицею. Ігор Палиця – колишній очільник Одеської ОДА і бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського.

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