Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он привел в пример комический, но очень показательный случай российского "патриотизма".

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На днях в Санкт-Петербурге вышел человек в военной форме и стал упрекать жителей Курской области, что они трусы и негодяи, ведь разбежались, когда пришли Вооруженные Силы Украины.

Через несколько часов выяснилось, что этот человек не военный, а владелец похоронного бюро в Санкт-Петербурге и занимается захоронениями тех, кто погиб на фронте.

То есть он призвал жителей Курщины воевать, чтобы получить больше денег за их похороны. Вот вам пример российского "патриотизма",

– сказал Шейтельман.

Путин готов отдать власть ради жизни

Российская власть тоже привыкла в любой угрожающей ситуации бежать. Например, когда Евгений Пригожин в июне 2023 года вместе с вагнеровцами пошел на Москву, то Путин сбежал. К тому же сбежали все его приспешники, кроме пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, и никто не вышел защищать диктатора.

Этот факт заметили все, в частности несколько российских генералов. Они себе отметили, что когда идут войска на Москву, то руководство страны разбегается. Кремлевские элиты легко отдают власть ради жизни.

Почему Путин бежит из Москвы? Это такой выбор, мол, если я сейчас убегу, то Пригожин заберет у меня власть, а если останусь, то он может меня убить. Они готовы отдать власть ради того, чтобы сохранить свои жизни,

– отметил политтехнолог.

Подобная ситуация повторилась во второй раз. Когда Вооруженные Силы зашли в Курскую область, то власть снова исчезла и не вышла защищать свою территорию.

Кто-то в России все же понимает, что Путин точно сбежит, народ не будет защищаться, я могу забрать власть. Вот вам простая триада,

– добавил Шейтельман.