Народный депутат Александр Дубинский решил снять ролик, как он ездит на велосипеде по Киеву. Правда когда именно видео было снято, депутат быстро пересел на элитный внедорожник.

На одном из перекрестков Киева заметили, как Дубинский снимается в ролике. Он на велосипеде, в то время как вокруг него бегает несколько операторов, пишет 24 канал.

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И когда видео было снято с места события Дубинский уехал на внедорожнике Mercedes-Benz G 55 Это авто стоимостью в 1,26 миллиона гривен официально принадлежит матери Дубинского Алле Березовской. Как и два других автомобиля в декларации ее сына – Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz E 55 AMG.

Хотя журналисты в свое время установили, что у него и его мамы в наличии 17 автомобилей и 24 объекта недвижимости.

Съемка видео Дубинского на велосипеде и его элитный внедорожник