Народний депутат Олександр Дубінський вирішив зняти ролик, як він їздить на велосипеді по Києву. Правда коли вже саме відео було зняте, депутат швидко пересів на елітний позашляховик.

На одному з перехресть Києва помітили, як Дубінський знімається в ролику. Він на велосипеді, в той час як навколо нього бігає декілька операторів, пише 24 канал.

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Та коли вже відео було знято, з місця події Дубінський поїхав на позашляховику Mercedes-Benz G 55. Це авто вартістю в 1,26 мільйона гривень офіційно належить матері Дубінського Аллі Березовській. Як і два інших автомобілі в декларації її сина – Toyota Land Cruiser 200 та Mercedes-Benz E 55 AMG.

Хоча журналісти свого часу встановили, що в нього та його мами в наявності 17 автомобілів та 24 об'єкти нерухомості.

Зйомка відео Дубінського на велосипеді та його елітний позашляховик