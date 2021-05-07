Ради нормандского формата, – Кулеба призывает ЕС давить на Россию
Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС усилить давление на Россию. По словам чиновника, это заставит страну-агрессора конструктивно вести себя в рамках нормандского формата.
Источник:24 канал
Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба напомнил, что нормандский формат до сих пор продолжает функционировать. Однако его эффективность следует увеличить.
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Во время встречи с главами МИД стран Бенилюкса в Киеве Кулеба отметил: расширение формата требует действий со стороны всех участников. Прежде всего – России.
Если на этом этапе изменение структуры нормандского формата невозможно, то мы призываем наших друзей и партнеров помогать нам, а также Франции и Германии давить на Россию, чтобы она конструктивно себя вела в нормандском формате,
– заявил чиновник.
Встреча глав МИД стран Бенилюкса в Киеве: главное
В Украину 7 мая прибыли главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга – Софи Вильмес, Стефан Блок и Жан Ассельборн. В Киеве они встретились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Дипломаты оговорили ряд важных вопросов:
- Крымскую платформу;
- содействие европейской интеграции Украины;
- противодействие коронавирусу;
- присоединение государства к Стамбульской конвенции.
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