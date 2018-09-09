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Ради кого Обама нарушил свое правило относительно селфи: забавное фото

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Барак Обама нарушил свое правило относительно селфи
Барак Обама нарушил свое правило относительно селфи / Getty images

44-й президент США Барак Обама сделал исключение в своем правиле не делать селфи и порадовал своих поклонников ярким снимком.

Фото с Джо Байденом, который был вице-президентом во времена президентства Обамы, экс-глава Белого дома обнародовал на своей странице в Instagram.

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Мой брат и друг Джо Байден вернулся в Instagram. С возвращением, Джо – ты всегда был единственным, ради кого я делал редкие исключения в моем правиле не делать селфи,
– написал Обама, опубликовав фото, на котором они с Байденом радостно улыбаются.

К слову, накануне Барак Обама выступил с речью, в которой впервые жестко раскритиковал политику Дональда Трампа и республиканцев. Трамп в ответ заявил, что "не выдержал критики" Обамы и заснул, слушая его речь.

Теги: Новости США Курьезные новости Барак Обама
Источник: 24 Канал
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