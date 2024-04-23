Скважины радиоактивных рудников "Росатома" находятся в Курганской области России, где именно сейчас происходят масштабные весенние наводнения. Вода, вышедшая из берегов реки Тобол затопила старые радиоактивные отстойники и скважины, говорится в российских СМИ, сообщает 24 Канал.
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Экологическая катастрофа в России почти неизбежна
На видео, опубликованном группой региональной экологической организации "Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения" видно, что все пространство между селами Труд и Знание в Звериноголовском районе затоплено водой. Там сравнили снимки местности, сделанные в сентябре 2023 года и снимки 20 апреля 2024 года. Именно здесь находятся старые урановые шахты и исследовательские скважины месторождения "Добровольное".
Наводнение смыло в Тобол радиоактивную грязь, собиравшуюся годами подземными водами из старых скважин. Под водой могла оказаться старая скважина, протекающая 35 лет. В Тобол могут попали растворы солей урана, которые река уже принесет в город Курган. Зараженная вода в таком случае гарантированно попадет в дома людей, что приведет к росту онкологических заболеваний. Впрочем, "Росатом" отрицает возможность заражения реки Тобол их ураном.
Что еще известно о паводках в России
- После прорыва плотины дамбы в Орске начало подтапливать город Курган, в котором расположен единственный российский завод по изготовлению БМП.
- Российский "Газпром" приостановил работу десятков газовых скважин из-за наводнения, распространившегося уже на несколько областей. В частности, филиал в Оренбургской области вынужденно закрыл более 20 скважин.
- Во время наводнения в Оренбургской области России погибли по меньшей мере 5 человек. Однако точное количество жертв в результате наводнения неизвестно, потому что российские власти не предоставляет эту статистику.
- Ситуация остается критической в ряде населенных пунктов страны-агрессора. В Томске ситуация близка к критической, кроме того, есть риски затопления для Новосибирской области.