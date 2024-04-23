Свердловини радіоактивних рудників "Росатома" знаходяться в Курганській області Росії, де саме зараз відбуваються масштабні весняні повені. Вода, що вийшла з берегів річки Тобол затопила старі радіоактивні відстійники та свердловини, йдеться в російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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На відео, опублікованому групою регіональної екологічної організації "Фонд громадського контролю за станом довкілля та благополуччям населення" видно, що весь простір між селами Труд та Знание у Звіриноголівському районі затоплено водою. Там порівняли знімки місцевості, зроблені у вересні 2023 року і знімки 20 квітня 2024 року. Саме тут знаходяться старі уранові шахти та дослідні свердловини родовища "Добровільне".

Повінь змила в Тобол радіоактивний бруд, що збирався роками підземними водами зі старих свердловин. Під водою могла опинитися стара свердловина, що протікає 35 років. В Тобол можуть потрапили розчини солей урану, які річка вже принесе в місто Курган. Заражена вода в такому разі гарантовано потрапить в будинки людей, що призведе до зростання онкологічних захворювань. Втім, "Росатом" заперечує можливість зараження річки Тобол їх ураном.

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