Свердловини радіоактивних рудників "Росатома" знаходяться в Курганській області Росії, де саме зараз відбуваються масштабні весняні повені. Вода, що вийшла з берегів річки Тобол затопила старі радіоактивні відстійники та свердловини, йдеться в російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.
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Екологічна катастрофа в Росії майже неминуча
На відео, опублікованому групою регіональної екологічної організації "Фонд громадського контролю за станом довкілля та благополуччям населення" видно, що весь простір між селами Труд та Знание у Звіриноголівському районі затоплено водою. Там порівняли знімки місцевості, зроблені у вересні 2023 року і знімки 20 квітня 2024 року. Саме тут знаходяться старі уранові шахти та дослідні свердловини родовища "Добровільне".
Повінь змила в Тобол радіоактивний бруд, що збирався роками підземними водами зі старих свердловин. Під водою могла опинитися стара свердловина, що протікає 35 років. В Тобол можуть потрапили розчини солей урану, які річка вже принесе в місто Курган. Заражена вода в такому разі гарантовано потрапить в будинки людей, що призведе до зростання онкологічних захворювань. Втім, "Росатом" заперечує можливість зараження річки Тобол їх ураном.
Що ще відомо про паводки в Росії
- Після прориву греблі дамби в Орську почало підтоплювати місто Курган, в якому розташований єдиний російський завод з виготовлення БМП.
- Російський "Газпром" призупинив роботу десятків газових свердловин через повінь, що поширилася вже на декілька областей. Зокрема, філіал в Оренбурзькій області вимушено закрив понад 20 свердловин.
- Під час повені в Оренбурзькій області Росії загинули щонайменше 5 людей. Однак точна кількість жертв внаслідок повені невідома, тому що російська влада не надає цю статистику.
- Ситуація лишається критичною у низці населених пунктів країни-агресорки. У Томську ситуація близька до критичної, крім того, є ризики затоплення для Новосибірської області.