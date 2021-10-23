Советницу главы украинского банка будут судить за огромную растрату средств

Советница председателя правления одного из украинских банков предстанет перед судом. Ее обвиняют в растрате почти 400 миллионов гривен.

Говорится об ПАО "Юнион Стандард Банк". Следователи установили, что обвиняемая, находясь на должности, способствовала кредитованию предприятий с признаками фиктивности.

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Соответствующие подразделения банка рекомендовали в таких случаях привлекать для выдачи кредитов залога. Впрочем, такие призывы были проигнорированы. Общая сумма кредитных средств, выданных без залога, превышает 384 миллиона гривен.

Ранее представители Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя правления и другого советника председателя правления этого же банка – по факту растраты 521 миллиона гривен. В обоих случаях говорится о растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Еще один фигурант – в Польше

Председатель наблюдательного совета "Юнион Стандард Банка", который также является фигурантом дела, сейчас находится за границей. Поэтому Украина обратилась в компетентные органы Польши с ходатайством о его экстрадиции. Ведь на родине чиновника подозревают в совершении преступлений. По информации Financial club, в 2013 году председателем наблюдательного совета этого банка стал одесский бизнесмен Евгений Дзюба.

. "Юнион Стандард Банк" создан в 1994 году. До ребрендинга в 2013 году учреждение работало под названием "Екатеринославский". В октябре 2015 года этот банк признали неплатежеспособным. Процедура его ликвидации как юридического лица завершилась через 4 года.