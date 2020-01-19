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      Советника Трампа по вопросам России отстранили от должности

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      Советник Трампа Эндрю Пик по вопросам России был отстранен от должности / Voanews

      Советник президента США Дональда Трампа по вопросам России Эндрю Пик покинул свой пост. Он успел поработать недолго – начал свою работу лишь три месяца после назад.

      Пика отстранили 17 января после начатого против него расследования, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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      Источники агентства также сообщают, что советника Трампа выпроводили из Белого дома.

      Пик должен был сопровождать президента Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии на следующей неделе. Комментировать ситуацию официально и Белый дом и сам Эндрю Пик отказались.

      Уволенный чиновник возглавил подразделение по отношениям с Европой и Россией СНБ США в ноябре прошлого года. В 2017-2019 он занимал должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.

      Отметим, предыдущий советник Трампа по РФ Том Моррисон проработал на этой должности всего два месяца и в октябре прошлого года был уволен.

      Процедура импичмента президента США: что нужно знать

      • В верхней палате Конгресса США (в Сенате) 16 января формально начали рассмотрение дела об импичменте президента страны Дональда Трампа.
      • Демократы инициировали импичмент Трампа в сентябре 2019 года, а поводом стал июльский телефонный разговор американского и украинского президентов.
      • Во время этого разговора Трамп призвал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера (а Байден – едва ли не главный конкурент Трампа на президентских выборах 2020).
      • В декабря 2019 года Палата представителей (нижняя палата Конгресса) США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения: злоупотребление властью и препятствование следствию.

      В Сенате большинство уже не у демократов, а республиканцев – однопартийцев Трампа. Поэтому объявлению Трампу импичмента не дают много шансов.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Новости России Новости США
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