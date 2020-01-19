Советника Трампа по вопросам России отстранили от должности

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам России Эндрю Пик покинул свой пост. Он успел поработать недолго – начал свою работу лишь три месяца после назад.

Пика отстранили 17 января после начатого против него расследования, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Источники агентства также сообщают, что советника Трампа выпроводили из Белого дома.

Пик должен был сопровождать президента Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии на следующей неделе. Комментировать ситуацию официально и Белый дом и сам Эндрю Пик отказались.

Уволенный чиновник возглавил подразделение по отношениям с Европой и Россией СНБ США в ноябре прошлого года. В 2017-2019 он занимал должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.

Отметим, предыдущий советник Трампа по РФ Том Моррисон проработал на этой должности всего два месяца и в октябре прошлого года был уволен.

Процедура импичмента президента США: что нужно знать

В верхней палате Конгресса США (в Сенате) 16 января формально начали рассмотрение дела об импичменте президента страны Дональда Трампа.

Демократы инициировали импичмент Трампа в сентябре 2019 года, а поводом стал июльский телефонный разговор американского и украинского президентов.

Во время этого разговора Трамп призвал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера (а Байден – едва ли не главный конкурент Трампа на президентских выборах 2020).

В декабря 2019 года Палата представителей (нижняя палата Конгресса) США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения: злоупотребление властью и препятствование следствию.

В Сенате большинство уже не у демократов, а республиканцев – однопартийцев Трампа. Поэтому объявлению Трампу импичмента не дают много шансов.