Радника Трампа з питань Росії відсторонили від посади

Радник президента США Дональда Трампа з питань Росії Ендрю Пік покинув свій пост. Він встиг попрацювати недовго – розпочав свою роботу лише три місяці після тому.

Піка відсторонили 17 січня після розпочатого проти нього розслідування, повідомляє агентство Bloomberg із посилання на свої джерела.

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Джерела агентства також повідомляють, що радника Трампа супроводили з Білого дому.

Пік повинен був супроводжувати президента Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у Швейцарії наступного тижня. Коментувати ситуацію офіційно і Білий дім і сам Ендрю Пік відмовилися.

Звільнений чиновник очолив підрозділ щодо відносин з Європою і Росією СНБ США в листопаді минулого року. У 2017-2019 він обіймав посаду заступника помічника держсекретаря по Іраку та Ірану.

Зазначимо, попередній радник Трампа з питань РФ Том Моррісон пропрацював на цій посаді лише два місяці та у жовтні минулого року був звільнений.

Процедура імпічменту президента США: що треба знати

У верхній палаті Конгресу США (в Сенаті) 16 січня формально розпочали розгляд справи про імпічмент президента країни Дональда Трампа.

Демократи ініціювали імпічмент Трампа у вересні 2019 року, а приводом стала липнева телефонна розмова американського та українського президентів.

Під час тієї розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера (а Байден – чи не головний конкурент Трампа на президентських виборах 2020).

У грудні 2019 року Палата представників (нижня палата Конгресу) США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення: зловживання владою й перешкоджання слідству.

У Сенаті більшість вже не в демократів, а республіканців – однопартійців Трампа. Тому оголошенню Трампу імпічменту не дають багато шансів.