13:28
19 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Радника Трампа з питань Росії відсторонили від посади

      415 Читать новость на русском
      Радник Трампа Ендрю Пік з питань Росії був відсторонений від посади / Voanews

      Радник президента США Дональда Трампа з питань Росії Ендрю Пік покинув свій пост. Він встиг попрацювати недовго – розпочав свою роботу лише три місяці після тому.

      Піка відсторонили 17 січня після розпочатого проти нього розслідування, повідомляє агентство Bloomberg із посилання на свої джерела.

      Знайте більше: Він має бути обережний зі словами, – Трамп про верховного лідера Ірану

      Джерела агентства також повідомляють, що радника Трампа супроводили з Білого дому.

      Пік повинен був супроводжувати президента Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у Швейцарії наступного тижня. Коментувати ситуацію офіційно і Білий дім і сам Ендрю Пік відмовилися.

      Звільнений чиновник очолив підрозділ щодо відносин з Європою і Росією СНБ США в листопаді минулого року. У 2017-2019 він обіймав посаду заступника помічника держсекретаря по Іраку та Ірану.

      Зазначимо, попередній радник Трампа з питань РФ Том Моррісон пропрацював на цій посаді лише два місяці та у жовтні минулого року був звільнений.

      Процедура імпічменту президента США: що треба знати

      • У верхній палаті Конгресу США (в Сенаті) 16 січня формально розпочали розгляд справи про імпічмент президента країни Дональда Трампа.
      • Демократи ініціювали імпічмент Трампа у вересні 2019 року, а приводом стала липнева телефонна розмова американського та українського президентів.
      • Під час тієї розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера (а Байден – чи не головний конкурент Трампа на президентських виборах 2020).
      • У грудні 2019 року Палата представників (нижня палата Конгресу) США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення: зловживання владою й перешкоджання слідству.

      У Сенаті більшість вже не в демократів, а республіканців – однопартійців Трампа. Тому оголошенню Трампу імпічменту не дають багато шансів. 

      Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою
      сьогодні
      13288
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Новини США Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Скандал вокруг Гончарука как отголосок избирательной кампании
      Павло Казарін 264
      сьогодні , 08:40 Ранний старт транзита: зачем Путин начал игру против Запада
      Олександр Баунов 956
      18 січня , 17:08 Як зрозуміти, що ви класні батьки: пояснення психолога
      Марія Бондар 8837
      16 січня , 11:06 Легалізація грального бізнесу: Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні
      Василь Денисюк 3843
      сьогодні , 07:30 Кодування телеканалів: навіщо це Україні та що тепер робити
      Анатолій Максимов 28880
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук