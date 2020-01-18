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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      Він має бути обережний зі словами, – Трамп про верховного лідера Ірану

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      Трамп порадив верховному лідеру Ірану "бути обережним зі словами" / Getty images

      Дональд Трамп критично відреагував на неприємні висловлювання аятоли Хаменеї. Американський лідер закликав його "бути обережним зі словами".

      Трамп при цьому закликав іранську владу змінити свою політику та зробити країну "знову великою", про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

      Знайте більше: Верховний лідер Ірану висловив підтримку військовим, які могли збити літак МАУ

      Лідер США наголосив, що "економіка Ірану терпить крах, а народ страждає".

      Так званий верховний лідер Ірану, який останнім часом не був таким верховним, сказав деякі неприємні речі про США і Європу. Він має бути дуже обережним зі своїми словами,
      – заявив президент США.

      Конфлікт між Сполученими Штатами та Іраном загострився після того, як за особистим наказом Дональда Трампа 3 січня ліквідували іранського генерала Касема СулейманіІранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом" і пригрозила серйозною помстою. Після цього обстрілів зазнали низка американських баз

      Загострення на Близькому Сході: основне

      • Після цього парламент Іраку прийняв резолюцію, щоб США вивели свої війська. Виведення військ із регіону також підтримує Іран. Президент Ірану Хасан Рухані навіть схвалив внесення Пентагону та армії США в список "терористичних організацій".
      • США не мають наміру виводити свої війська. Натомість у Держдепі наголошують, що військова присутність в Іраку необхідна для подальшої боротьби проти Ісламської держави.
      • У відповідь на заяви Іраку про вислання військових з США Держдеп пригрозив економічними наслідками. 
      • Згодом американські ЗМІ поширили інформацію про те, що США та Ірак відновили спільні військові операції проти організації "Ісламська держава". Однак в Іраку це заперечили. 
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Конфлікт між США та Іраном Іран Новини США
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