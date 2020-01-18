Він має бути обережний зі словами, – Трамп про верховного лідера Ірану

Дональд Трамп критично відреагував на неприємні висловлювання аятоли Хаменеї. Американський лідер закликав його "бути обережним зі словами".

Трамп при цьому закликав іранську владу змінити свою політику та зробити країну "знову великою", про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

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Лідер США наголосив, що "економіка Ірану терпить крах, а народ страждає".

Так званий верховний лідер Ірану, який останнім часом не був таким верховним, сказав деякі неприємні речі про США і Європу. Він має бути дуже обережним зі своїми словами,

– заявив президент США.

Конфлікт між Сполученими Штатами та Іраном загострився після того, як за особистим наказом Дональда Трампа 3 січня ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом" і пригрозила серйозною помстою. Після цього обстрілів зазнали низка американських баз.

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