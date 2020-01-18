Он должен быть осторожен со словами, – Трамп к верховному лидеру Ирана

Дональд Трамп критически отреагировал на неприятные высказывания аятоллы Хаменеи. Американский лидер призвал его "быть осторожным со словами".

Трамп при этом призвал иранские власти изменить свою политику и сделать страну "вновь великой", об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

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Лидер США подчеркнул, что "экономика Ирана терпит крах, а народ страдает".

Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Он должен быть очень осторожен со своими словами,

– заявил президент США.

Конфликт между Соединенными Штатами и Ираном обострился после того, как по личному приказу Дональда Трампа 3 января ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозили серьезной местью. После этого ряд американских баз подверглись обстрелам.

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