19:52
18 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Жена Мишустина – миллионер. Российское ТВ под угрозой
      Вєсті Кремля
      21:41, 17 января
      Вести.UA: Аваков топит Гончарука. "Клубничка" для Кивы
      Вєсті.UA
      19:49, 17 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Он должен быть осторожен со словами, – Трамп к верховному лидеру Ирана

      68 Читати новину українською
      Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана "быть осторожным со словами" / Getty images

      Дональд Трамп критически отреагировал на неприятные высказывания аятоллы Хаменеи. Американский лидер призвал его "быть осторожным со словами".

      Трамп при этом призвал иранские власти изменить свою политику и сделать страну "вновь великой", об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

      Знайте больше: Верховный лидер Ирана выразил поддержку военным, которые могли сбить самолет МАУ

      Лидер США подчеркнул, что "экономика Ирана терпит крах, а народ страдает".

      Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Он должен быть очень осторожен со своими словами,
      – заявил президент США.

      Конфликт между Соединенными Штатами и Ираном обострился после того, как по личному приказу Дональда Трампа 3 января ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозили серьезной местью. После этого ряд американских баз  подверглись обстрелам.

      Обострение на Ближнем Востоке: основное

      • После этого парламент Ирака принял резолюцию, чтобы США вывели свои войска. Вывод войск из региона также поддерживает Иран. Президент Ирана Хасан Рухани даже одобрил внесение Пентагона и армии США в список "террористических организаций".
      • США не намерены выводить свои войска. Зато в Госдепе отмечают, что военное присутствие в Ираке необходимо для дальнейшей борьбы против Исламского государства.
      • В ответ на заявления Ирака о высылке военных из США Госдеп пригрозил экономическими последствиями.
      • Впоследствии американские СМИ распространили информацию о том, что США и Ирак возобновили совместные военные операции против организации "Исламское государство". Однако в Ираке это отрицали.
      Заключенные СИЗО в Киеве спят по очереди и завешивают выбитые окна одеялами: ужасные фото
      сегодня
      650
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Конфликт между США и Ираном Иран Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Коломойський намагається "збити Гончарука": репутаційні удари по уряду
      Анна Калюжна 65
      сегодня , 19:00 Багато грошей використовують не так і не там, – Нобель з економіки про причини злиднів
      Світові Медіа 238
      13 января , 14:18 Как понять, что вы классные родители: объяснение психолога
      Марія Бондар 381
      16 января , 11:14 Легализация игорного бизнеса: Рада приняла законопроект в первом чтении
      Василь Денисюк 5687
      сегодня , 18:04 Переклав відповідальність на Зеленського: для чого Гончаруку епопея з відставкою
      Антон Голобородько 175
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук