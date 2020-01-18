Он должен быть осторожен со словами, – Трамп к верховному лидеру Ирана
Дональд Трамп критически отреагировал на неприятные высказывания аятоллы Хаменеи. Американский лидер призвал его "быть осторожным со словами".
Трамп при этом призвал иранские власти изменить свою политику и сделать страну "вновь великой", об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.
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Лидер США подчеркнул, что "экономика Ирана терпит крах, а народ страдает".
Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Он должен быть очень осторожен со своими словами,
– заявил президент США.
Конфликт между Соединенными Штатами и Ираном обострился после того, как по личному приказу Дональда Трампа 3 января ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозили серьезной местью. После этого ряд американских баз подверглись обстрелам.
Обострение на Ближнем Востоке: основное
- После этого парламент Ирака принял резолюцию, чтобы США вывели свои войска. Вывод войск из региона также поддерживает Иран. Президент Ирана Хасан Рухани даже одобрил внесение Пентагона и армии США в список "террористических организаций".
- США не намерены выводить свои войска. Зато в Госдепе отмечают, что военное присутствие в Ираке необходимо для дальнейшей борьбы против Исламского государства.
- В ответ на заявления Ирака о высылке военных из США Госдеп пригрозил экономическими последствиями.
- Впоследствии американские СМИ распространили информацию о том, что США и Ирак возобновили совместные военные операции против организации "Исламское государство". Однако в Ираке это отрицали.