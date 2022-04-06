Одну из таких презентовали сегодня на фейсбук-странице Министерства обороны Украины, добавив, что это – "песенка про удобрения".
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Новый вирусный хит: что известно
Автором слов и музыки стала солистка академического ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Украины.
После "Добрый вечер, мы из Украины" предлагаем новый шлягер на ночь,
– написали в министерстве.
Кроме этого, "домашняя версия" трека уже доступна для прослушивания на платформе YouTube Music.
Слушайте новый вирусный трек, который скоро будет звучать всюду:
Реакция аудитории
Как и другие песни войны, "Песенка про удобрения" нашла своего слушателя. В сети ее уже успели назвать "шлягером из новой истории".
- "Йой, яка файна пісня",
- "Не можу наслухатися",
- "Респект автору. Гарна пісня".
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