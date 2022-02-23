Сообщение о минировании Рады поступило около 15:00. Об этом рассказала пресс-секретарь главы парламента Мария Дейнеко.

Кстати Рада поддержала изменения законодательства, чтобы легализовать гражданское оружие

Продолжается проверка

На данный момент в здание Верховной Рады никого не пускают. В том числе и журналистов. Полиция проверяет здание.

Рада должна утверждать чрезвычайное положение

По предварительной информации, после 17:00 запланировано внеочередное заседание парламента. На нем должны утвердить указ президента о введении чрезвычайного положения в Украине. До этого решение принял Совет нацбезопасности и обороны.

Лидеры парламентских фракций передали замечания касательно указа президента, поскольку хотят уточнить вопросы запрета въезда и выезда граждан за пределы областей, регулирования работы ТВ и радио, правил пользования связью и запрета деятельности политических партий.

Обратите внимание! В январе 2022 года уже "минировали" Офис Президента. Саперы проверили здание сразу, но взрывчатку не нашли.

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