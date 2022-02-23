Повідомлення про мінування Ради надійшло близько 15:00. Про це розповіла прессекретарка голови парламенту Марія Дейнеко.

До речі Рада підтримала зміни законодавства, щоб легалізувати цивільну зброю

Триває перевірка

Наразі до будівлі Верховної Ради нікого не пускають. Зокрема, й журналістів. Поліція перевіряє будівлю.

Рада має затверджувати надзвичайний стан

За попередньою інформацією, після 17:00 заплановане позачергове засідання парламенту. На ньому мають затвердити указ президента щодо запровадження надзвичайного стану в Україні. Перед тим рішення ухвалила Рада нацбезпеки та оборони.

Лідери парламентських фракцій передали зауваження щодо указу, оскільки хочуть уточнити питання заборони в'їзду та виїзду громадян за межі областей, регулювання роботи ТВ і радіо, правил користування зв'язком та заборони діяльності політичних партій.

Зверніть увагу! У січні 2022 року вже "мінували" Офіс Президента. Сапери перевірили будівлю одразу, але вибухівки не знайшли.

До теми – РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан по всій країні: