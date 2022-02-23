Повідомлення про мінування Ради надійшло близько 15:00. Про це розповіла прессекретарка голови парламенту Марія Дейнеко.
До речі Рада підтримала зміни законодавства, щоб легалізувати цивільну зброю
Триває перевірка
Наразі до будівлі Верховної Ради нікого не пускають. Зокрема, й журналістів. Поліція перевіряє будівлю.
Рада має затверджувати надзвичайний стан
За попередньою інформацією, після 17:00 заплановане позачергове засідання парламенту. На ньому мають затвердити указ президента щодо запровадження надзвичайного стану в Україні. Перед тим рішення ухвалила Рада нацбезпеки та оборони.
Лідери парламентських фракцій передали зауваження щодо указу, оскільки хочуть уточнити питання заборони в'їзду та виїзду громадян за межі областей, регулювання роботи ТВ і радіо, правил користування зв'язком та заборони діяльності політичних партій.
До теми – РНБО просить Раду ввести надзвичайний стан по всій країні: