Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк накануне раскрыл детали заседания. По словам политика, эти проекты постановлений не требуют принятия. Если за них проголосуют несколько народных избранников, этого будет достаточно.

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Железняк утверждал, что это – больше бюрократическая формальность, чем полноценное заседание. Политик посоветовал не ждать каких-то громких решений.

Очевидно большинство народных избранников были такого же мнения.

На внеочередном заседании зарегистрировали 99 депутатов,

– сообщил Железняк.



В Раду на внеочередное заседание пришли только 99 депутатов / Скриншот 24 канала

По словам политика, в проектах постановлений, которые будут рассматривать, идет речь о:

Высшей квалификационной комиссии судей;

Высшем совете правосудия;

реформах "Укроборонпрома".

Заметьте! Внеочередное заседание 20 июля – последнее в истории 5 сессии Верховной Рады. Следующая сессия стартует 7 сентября. Однако народные избранники соберутся на саммите Крымской платформы и проведут торжественное заседание в честь Дня Независимости