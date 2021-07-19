Об этом заявил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк. В течение заседания нардепы должны рассмотреть 10 проектов постановлений.

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Почему заседание является формальностью

По словам Железняка, законопроекты будут касаться Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и реформы Укроборонпрома. Однако эти постановления не требуют принятия.

Даже если за них проголосует несколько человек, то этого будет достаточно, чтобы их подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, а затем и Владимир Зеленский.

Это фактически больше бюрократическая формальность чем полноценное заседание Верховной Рады,
– заявил Железняк.

Депутат также отметил, что от этого заседания парламента не стоит ждать каких-то решений.

Разумков подписал распоряжение

Спикер парламента уже подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 20 июля. Однако Разумков поручил его провести своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.

Заседание парламента состоится в 14: 00.

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Железняк рассказал о внеочередном заседании Верховной Рады: смотрите видео

Что этому предшествовало

  • Верховная Рада 13 июля одобрила законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Стоит заметить, что предварительно его приняли еще 30 июня, однако Владимир Зеленский наложил вето.
  • Нардепы также поддержали ликвидацию Укроборонпрома. Теперь государственный концерн ждет несколько этапов реформирования.
  • Уже 14 июля парламент проголосовал за закон, который предусматривает перезагрузку Высшего совета правосудия.