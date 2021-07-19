Народные избранники соберутся на заседание в 14:00. В течение заседания они должны рассмотреть 10 проектов постановлений.
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Что будут рассматривать на заседании
На внеочередном заседании народные депутаты рассмотрят постановления, которые блокируют подписание четырех законопроектов:
- о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (№3711-д);
- о реформе "Укроборонпрома" (№3822);
- об изменениях относительно порядка назначения членов Высшего совета правосудия (№5068);
- об ответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (№5069).
Кворум не нужен
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что кворум на этом заседании не нужен, передает пресс-служба партии.
226 голосов необходимы только для принятия положительного решения, голосования за законопроект или постановление. А вот кворум для начала заседания для отклонения закона или постановления не нужен,
– сказал он.
Кратко о принятии законопроектов
- 13 июля Верховная Рада приняла закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей с правками Зеленского. Предварительно его приняли еще 30 июня, однако президент наложил вето.
- В тот же день парламент поддержал ликвидацию "Укроборонпрома". Теперь государственный концерн ждет несколько этапов реформирования
- 14 июля народные депутаты приняли законопроекты, которые касаются Высшего совета правосудия. Это является фактически началом судебной реформы.