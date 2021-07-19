Народные избранники соберутся на заседание в 14:00. В течение заседания они должны рассмотреть 10 проектов постановлений.

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Что будут рассматривать на заседании

На внеочередном заседании народные депутаты рассмотрят постановления, которые блокируют подписание четырех законопроектов:

о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей (№3711-д);

о реформе "Укроборонпрома" (№3822);

об изменениях относительно порядка назначения членов Высшего совета правосудия (№5068);

об ответственности за невыполнение требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (№5069).

Кворум не нужен

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что кворум на этом заседании не нужен, передает пресс-служба партии.

226 голосов необходимы только для принятия положительного решения, голосования за законопроект или постановление. А вот кворум для начала заседания для отклонения закона или постановления не нужен,

– сказал он.

Обратите внимание! Это будет последнее заседание пятой сессии Верховной Рады, которая закончится 23 июля. Следующая сессия начнется 7 сентября. Однако народные избранники еще соберутся на заседание во время Крымской платформы, а также проведут торжественное заседание в честь Дня Независимости.

Кратко о принятии законопроектов