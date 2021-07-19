Народні обранці зберуться на засідання о 14:00. Протягом засідання вони мають розглянути 10 проєктів постанов.

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Що розглядатимуть на засіданні

На позачерговому засіданні народні депутати розглянуть постанови, які блокують підписання чотирьох законопроєктів:

про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (№3711-д);

реформа "Укроборонпрому" (№3822);

про зміни щодо порядку призначення членів Вищої ради правосуддя (№5068);

про відповідальність за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя (№5069).

Кворум не потрібен

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія розповів, що кворум на цьому засіданні не потрібен, передає пресслужба партії.

226 голосів необхідні лише для ухвалення позитивного рішення, голосування за законопроєкт чи постанову. А от кворуму для початку засідання для відхилення закону чи постанови не потрібно,

– сказав він.

Зверніть увагу! Це буде останнє засідання п'ятої сесії Верховної Ради, яка закінчиться 23 липня. Наступна сесія розпочнеться 7 вересня. Однак народні обранці ще зберуться на засідання під час Кримської платформи, а також проведуть урочисте засідання на честь Дня Незалежності.

Коротко про прийняття законопроєктів