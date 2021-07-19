Про це заявив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. Протягом засідання нардепи мають розглянути 10 проєктів постанов.

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Чому засідання є формальністю

За словами Железняка, законопроєкти стосуватимуться Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя та реформи Укроборонпрому. Однак ці постанови не потребують прийняття.

Навіть якщо за них проголосує кілька людей, то цього буде достатньо, аби їх підписав спікер парламенту Дмитро Разумков, а потім і Володимир Зеленський.

Це фактично більше бюрократична формальність ніж повноцінне засідання Верховної Ради,

– заявив Железняк.

Депутат також зауважив, що від цього засідання парламенту не варто чекати якихось рішень.

Разумков підписав розпорядження

Спікер парламенту вже підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради 20 липня. Однак Разумков доручив його провести своєму першому заступнику Руслану Стефанчуку.

Засідання парламенту відбудеться о 14:00.

Зверніть увагу! Це буде останнє засідання 5 сесії Верховної Ради, яка закінчиться 23 липня. Наступна сесія розпочнеться 7 вересня. Однак депутати ще зберуться під час Кримської платформи, а також проведуть урочисте засідання на честь Дня Незалежності.

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