Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк напередодні розкрив деталі засідання. За словами політика, ці проєкти постанов не потребують прийняття. Якщо за них проголосують декілька народних обранців, цього буде достатньо.

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Железняк стверджував, що це – більше бюрократична формальність, аніж повноцінне засідання. Політик порадив не чекати якихось гучних рішень.

Вочевидь більшість народних обранців була такої ж думки.

На позачерговому засіданні зареєстрували 99 депутатів,

– повідомив Железняк.



У Раду на позачергове засідання прийшли лише 99 депутатів / скриншот 24 каналу

За словами політика, у проєктів постанов, які розглядатимуть, мовиться про:

Вищу кваліфікаційну комісію суддів;

Вищу раду правосуддя;

реформи Укроборонпрому.

Зауважте! Позачергове засідання 20 липня – останнє в історії 5 сесії Верховної Ради. Наступна сесія стартує 7 вересня. Однак народні обранці зберуться під час саміту Кримської платформи та проведуть урочисте засідання на честь Дня Незалежності.