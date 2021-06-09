Таким законопроектом усилится ответственность за нарушение авторских и смежных прав. В частности речь и об интернет-нарушениях.
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Подробнее о законопроект
По словам первого вице-спикера Совета Руслана Стефанчук, создав в 2020 году Национальный орган интеллектуальной собственности, удалось завершить институциональную составляющую реформы.
Сейчас, как отметил Стефанчук, необходимо усовершенствовать правовое регулирование вопросов осуществления и защиты имущественных и неимущественных прав субъектов авторского и смежных прав.
Это является целью зарегистрированного нами законопроекта "Об авторском праве и смежных правах",
– отметил первый вицеспикер Рады.
Он отметил, что соответствующий законопроект должен повлиять на развитие творческих, интеллектуальных и изобретательских достижений украинцев.
Что получат авторы
Согласно документу, авторы получат:
- защиту от нарушений авторского права, в том числе и в интернете;
- усиление ответственности за нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности;
- вознаграждение за публичное использование созданными ими объектов авторского и смежных прав.
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