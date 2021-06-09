Таким законопроєктом посилиться відповідальність за порушення авторських та суміжних прав. Зокрема мовиться і про інтернет-порушення.
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Детальніше про законопроєкт
За словами першого віцеспікера Ради Руслана Стефанчука, створивши у 2020 році Національний орган інтелектуальної власності, вдалось завершити інституційну складову реформи.
Наразі, як зауважив Стефанчук, необхідно удосконалити правове врегулювання питань щодо здійснення і захисту майнових та немайнових прав суб'єктів авторського і суміжних прав.
Це є метою зареєстрованого нами законопроєкту "Про авторське право і суміжні права",
– наголосив перший віцеспікер Ради.
Він зауважив, що відповідний законопроєкт повинен вплинути на розвиток творчих, інтелектуальних і винахідницьких досягнень українців.
Що отримають автори
Згідно з документом, автори отримають:
- захист від порушень авторського права, зокрема і в інтернеті;
- посилення відповідальності за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності;
- винагороду за публічне використання створеними ними об'єктів авторського та суміжних прав.
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