Таким законопроєктом посилиться відповідальність за порушення авторських та суміжних прав. Зокрема мовиться і про інтернет-порушення.

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Детальніше про законопроєкт

За словами першого віцеспікера Ради Руслана Стефанчука, створивши у 2020 році Національний орган інтелектуальної власності, вдалось завершити інституційну складову реформи.

Відзначимо! Національний орган інтелектуальної власності займається видачею охоронних документів (патентів, свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності.

Наразі, як зауважив Стефанчук, необхідно удосконалити правове врегулювання питань щодо здійснення і захисту майнових та немайнових прав суб'єктів авторського і суміжних прав.

Це є метою зареєстрованого нами законопроєкту "Про авторське право і суміжні права",

– наголосив перший віцеспікер Ради.

Він зауважив, що відповідний законопроєкт повинен вплинути на розвиток творчих, інтелектуальних і винахідницьких досягнень українців.

Що отримають автори

Згідно з документом, автори отримають:

захист від порушень авторського права, зокрема і в інтернеті;

посилення відповідальності за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності;

винагороду за публічне використання створеними ними об'єктів авторського та суміжних прав.

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