Такое мнение озвучил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. По его словам, вакцина не будет платной, пока в мире продолжается пандемия, а в Украине увеличивается статистика заболеваний.

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"Мы же понимаем, что этот вирус навсегда, так же как вирус гриппа. Сейчас научимся, выработаем коллективный иммунитет, но каждый год нужна будет вакцинация от ковида так, как и от гриппа", – сказал Радуцкий.

Еще полгода или год и 100% появятся лекарства, которые будут иметь прямое действие. Возможно, тогда вакцина будет платной. Сегодня же такой вопрос даже не обсуждают,

– пояснил он.

Какова ситуация с прививками

Радуцкий заверил, что на складах есть примерно 10 миллионов доз вакцин, а Украина имеет все возможности иммунизировать 60-70% населения Украины.

"Министерство здравоохранения уже разрешило вакцинацию детей с 12 лет. Сегодня Минздрав рассматривает вопрос бустерной дозы для людей из группы риска", – отметил глава комитета.

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