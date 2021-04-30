"Слуга народа" Михаил Радуцкий засветил дорогую обувь из кожи аллигатора. В ней он пришел на эфир одного из украинских телеканалов.

На это в своем фейсбуке обратил внимание политконсультант и блогер Мирослав Олешко. Он сравнил "аппетиты" украинского политика с иностранными.

Ранее Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, – Радуцкий

Британский премьер носит туфли за 150 евро. "Слуга народа", депутат из комитета здравоохранения Радуцкий – за 4 000 евро,

– подчеркнул Олешко.

"Все это происходит тогда, когда простые граждане, больные COVID-19 сводят концы с концами в поисках 2 000 гривен ежедневно на лечение", – отметил блогер.

И добавил, что его коллега, министр здравоохранения Максим Степанов, носит пальто за 20 тысяч евро. "Как называется такая болезнь?", – риторически спросил он.



Пост Олешко в фейсбуке / Скриншот

О какой обуви говорится

Олешко утверждает, что на фото – оксфорды из кожи аллигатора, синего цвета. На сайте интернет-магазина Symbol указано, что сейчас они стоят 102 042 гривны.

В то же время без скидки они обойдутся покупателю в 145 760 гривен. Заметим, что по курсу валют по состоянию на 30 апреля это – 4 325 евро.



Синие оксфорды Santoni из кожи аллигатора / Скриншот с сайта

Дорогие покупки "слуг народа"

Комитет избирателей Украины проанализировал декларации нардепов за 2020 год. 97 "слуг народа" не отказывали себе в дорогих покупках, несмотря на пандемию.

Выяснилось, что политики покупали элитные автомобили, жилье или земельные участки. Подробнее об их стоимости – читайте по ссылке.