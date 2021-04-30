"Слуга народу" Михайло Радуцький засвітив дороге взуття зі шкіри алігатора. У ньому він прийшов на ефір одного з українських телеканалів.

На це звернув у своєму фейсбуці звернув увагу політконсультант та блогер Мирослав Олешко. Він порівняв "апетити" українського політика з іноземними.

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Британський прем'єр носить туфлі за 150 євро. "Слуга народу", депутат з комітету охорони здоров'я Радуцький – за 4 000 євро,

– підкреслив Олешко.

"Все це відбувається тоді, коли прості громадяни, хворі на COVID-19, зводять кінці з кінцями у пошуках 2 000 гривень щодня на лікування", – зазначив блогер.

Й додав, що його колега, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, носить пальто за 20 000 євро. "Як називається така хвороба?", – риторично поцікавився він.



Допис Олешка у фейсбуці / Скриншот

Про яке взуття мовиться

Олешко ствердує, що на фото – оксфорди зі шкіри алігатора, синього кольору. На сайті інтернет-магазину Symbol вказано, що наразі вони коштують 102 042 гривень.

Водночас без знижки вони обійдуться покупцю аж у 145 760 гривень. Зауважимо, що за курсом валют станом на 30 квітня це – 4 325 євро.



Cині оксфорди Santoni зі шкіри алігатора / Скриншот з сайту

Дорогі покупки "слуг народу"

Комітет виборців України проаналізував декларації нардепів за 2020 рік. 97 "слуг народу" не відмовляли собі у дорогих покупках, попри пандемію.

З'ясувалося, що політики купували елітні автомобілі, помешкання або земельні ділянки. Детальніше про їхню вартість – читайте за посиланням.