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      Радуцкий не собирается возглавлять Минздрав через 3 месяца

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      Михаил Радуцкий
      Михаил Радуцкий / gordonua.com

      Народный депутат от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, что не планирует становиться министром здравоохранения через 3 месяца и заменять Зоряну Скалецкую на соответствующей должности. Нардеп заверил, что хочет остаться работать в парламенте.

      Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Радуцкий, который также является основателем клиники "Борис", может возглавить Минздрав, и соответствующие изменения в руководстве министерства могут состояться уже через 3 месяца.

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      "Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие мои коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований здесь", – написал Радуцкий на своей Facebook-странице.

      При этом он заверил, что будет тесно сотрудничать с Минздравом, и они вместе уже наметили план на первые 100 дней работы.

       

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      Теги: Новости Здоровье Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Министерство здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая Слуга народа Давид Арахамия
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 августа
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