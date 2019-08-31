Радуцкий не собирается возглавлять Минздрав через 3 месяца

Народный депутат от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, что не планирует становиться министром здравоохранения через 3 месяца и заменять Зоряну Скалецкую на соответствующей должности. Нардеп заверил, что хочет остаться работать в парламенте.

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Радуцкий, который также является основателем клиники "Борис", может возглавить Минздрав, и соответствующие изменения в руководстве министерства могут состояться уже через 3 месяца.

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"Я не планирую быть министром через 3 месяца. Да, многие мои коллеги во фракции видят именно меня на этой должности. И именно это желание вчера Арахамия озвучил в эфире телеканала. Мне приятно, но свою работу вижу сейчас в парламенте. Основа преобразований здесь", – написал Радуцкий на своей Facebook-странице.

При этом он заверил, что будет тесно сотрудничать с Минздравом, и они вместе уже наметили план на первые 100 дней работы.